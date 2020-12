Covid: in provincia di Cremona 8 contagi

in aggiornamento

CREMONA (14 dicembre 2020) - Un numero che torna ad essere sotto la soglia del 10 dopo settimane. Sono 8 i nuovi casi di positività al Covid riferibili alla provincia di Cremona e venuti alla luce tra ieri e oggi. Si tratta, inoltre, del'incremento giornaliero più basso in Lombardia insieme a quello di Sondrio

Trend confortanti anche per quanto riguarda la Lombardia dove continua a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-29) e nei reparti (-106). I tamponi effettuati sono 11.317 e 945 sono i nuovi positivi (8,3%). I guariti/dimessi sono 8.906.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 11.317 totale complessivo: 4.449.633

i nuovi casi positivi: 945 (di cui 52 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 342.409 (+8.906), di cui 4.714 dimessi e 337.695 guariti

in terapia intensiva: 685 (-29)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.053 (-106)

i decessi, totale complessivo: 23.877 (+67)

I nuovi casi per provincia

Milano: 394 di cui 133 a Milano città

Bergamo: 91

Brescia: 141

Como: 29

Cremona: 8

Lecco: 39

Lodi: 31

Mantova: 66

Monza e Brianza: 39

Pavia: 39

Sondrio: 8

Varese: 19