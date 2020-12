Chiara Filini: «Così faccio belli i Vip»

CREMONA (14 dicembre 2020) - Per inseguire il suo sogno ha chiuso nel cassetto una laurea in Economia. «Pensi di avere la strada segnata, poi d’improvviso tutto cambia», spiega Chiara Filini, specialista di make up ed effetti speciali in forza a Sky tv e Sky cinema dopo una lunga esperienza, di studio prima e di lavoro poi, a Hollywood che l’ha portata a truccare star perfino alla Notte degli Oscar, passando poi per il Festival del Cinema di Venezia.

