Domenica in giallo: riaprono bar e ristoranti ed è subito pienone

CREMONA/CREMA/CASALMAGGIORE (14 dicembre 2020) - Liberi tutti. Nelle strade e nei negozi, nei bar e nei ristoranti. Il Natale in giallo prende forma in una domenica che sa di leggerezza e spensieratezza. Per pranzo è difficile trovare un posto a sedere: la maggior parte dei ristoranti è al completo. In tutta la provincia la domenica in giallo ha portato i cremonesi a uscire di casa per tornare finalmente a sedersi al tavolo di un ristorante, gustarsi un pranzo come si deve e lasciarsi coccolare – seppur a debita distanza – dalle attenzioni di camerieri e titolari. Molti, dunque, non si sono lasciati scappare l’opportunità di sfruttare il primo giorno di misure allentate che ha permesso agli esercizi pubblici di riaprire dopo una sosta forzata. Affollati anche i bar del centro e non solo - da Cremona a Crema, fino a Casalmaggiore - per quanto concesso dagli obblighi legati al distanziamento che impongono la consumazione seduti al tavolo. In alcuni casi gli esercenti hanno mantenuto alcuni tavolini all’aperto, nonostante le temperature di pochi gradi sopra lo zero. Stesso discorso nei paesi. Il tutto fino alle 18, orario di chiusura che rimarrà in vigore durante le festività natalizie.

