Sempre meno armi detenute: per la difesa solo 28 licenze

CREMONA (14 dicembre 2020) - Nell’intera provincia di Cremona attualmente i titolari di licenza di porto di pistola per difesa personale sono 28, dato sostanzialmente stabile stando a quanto riferisce la Prefettura. Una percentuale molto bassa se rapportata alla popolazione (0,0078%) e che risulta anche la minore in Lombardia. Dato che va sicuramente letto in chiave positiva, perché un basso numero di porto d’armi per difesa personale significa una maggiore percezione di sicurezza, oltre che rigidi controlli nell’ambito dell’iter di rilascio. Per quanto riguarda gli altri tipi di licenze - ovvero quelle per attività venatoria e per attività di tiro a volo che vengono rilasciate dalla Questura - in assenza di una banca dati nazionale ufficiale e aggiornata, a permettere un approfondimento sono i numeri del Viminale risalenti al 2018. Sono stati forniti ai ricercatori Francesco Cofano e Maria Pia Petraroli, che hanno tracciato un’analisi dettagliata sull’uso e la diffusione delle armi in regione. Per quanto riguarda Cremona, due anni fa risultavano registrate 2.597 licenze per attività venatoria e 4.023 licenze per uso sportivo. Risultavano invece 162 i porto d’arma rilasciati a guardie giurate. Tornando alle licenze per difesa personale, nel 2018 quelle registrate a Cremona risultavano 35 e dunque negli ultimi due anni c’è stato un lieve calo. Un trend confermato anche dal raffronto tra il 2011 e il 2018: i porto d’arma corta per difesa personale sono scesi del 42,6%. Cali ancora più significativi per le licenze di armi da caccia (-62,2%) mentre nello stesso arco temporale c’è stato un incremento delle licenze per esercizio del tiro a volo (+54%).

