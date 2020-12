Nuovi contagi: a Cremona il dato più basso (59)

CREMONA (13 dicembre 2020) - Mentre in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle Terapie intensive (-3) e nei reparti (-130), nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.523 tamponi e i nuovi positivi sono stati 2.335 (9,1%). In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 59, il dato più basso di tutta la regione. Purtroppo resta drammaticamente alto il numero dei morti, altri 144 nell’ultima giornata idi cui 3 in provincia di Cremona.

