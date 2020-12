Parco Adda Sud: c’è la nuova imbarcazione

PIZZIGHETTONE (13 dicembre 2020) - Si chiamerà BlueLine ed è la moderna ed ecologica imbarcazione che verrà costruita per solcare il tratto di fiume Adda da Pizzighettone a Lodi, nell’ambito del piano interventi progettati dal Parco Adda Sud e finanziati da Fondazione Cariplo. Costerà circa 513 mila euro. «Sarà una realizzazione ad hoc – spiega il presidente Francesco Bergamaschi –, finalizzata a trasportare tante persone, quanto un bus turistico, con un pescaggio ridottissimo per riuscire a navigare anche quando l’acqua è molto bassa. La progettazione, affidata all’ingegner Sebastiano Padoan di Chioggia, è stata condotta con il fine di arrivare ad un’imbarcazione ibrida Diesel-elettrico, poco impattante per l’ecosistema nel quale dovrà navigare. Lo scafo ideato è una monocarena, le sue forme tondeggianti unite alla limitata immersione di soli 350 millimetri permettono la formazione di un treno ondoso circoscritto. Si stima che l’altezza dell’onda generata non superi i 200 mm a 9 nodi (circa 17 km orari), ciò riduce la resistenza al moto, che vuol dire minor consumo di energia e carburante». Potrà avere 57 posti a sedere più una piazzola per carrozzina. Una parte dei posti a sedere, ovvero 24, sarà dotata di tavolino in legno. Volendo sarà possibile anche allestire il ponte in funzione ristoro, con 48 posti tutti provvisti di tavolino. Le finestre illumineranno la sala interna permettendo di godere appieno del paesaggio anche in giornate piovose o fredde.

