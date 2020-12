Strade gruviera: «Fotografate e chiamate i vigili»

CREMONA (12 dicembre 2020) - Fermarsi senza mettere in pericolo se stessi o la circolazione stradale, scattare più fotografie possibili, allertare le forze dell’ordine e se possibile raccogliere anche testimonianze. Questo l’iter che un automobilista finito suo malgrado in una voragine stradale, con conseguenti danni per il mezzo, deve seguire per tentare la strada della richiesta risarcimento danni. L’assicuratore cremonese Giuseppe Lauritano (Reale mutua) spiega che il successo dipende, però, anche dal tipo di assicurazione dell’ente titolare della strada in questione.

«Non tutte le compagnie assicurative si comportano nello stesso modo. Alcune per politica aziendale sono più severe e altre meno, alcune cercano la transazione breve e altre preferiscono che sia il giudice a decidere. In questo caso, naturalmente, i tempi della giustizia dilatano quelli del risarcimento». Alcuni casi finiscono di fronte al giudice di pace, altri di fronte al giudice ordinario: dipende sostanzialmente dal tipo di danno ed episodio. I privati che stipulano polizze ‘casco’ sono molto rari, dunque in linea di massima chi decide di chiedere i danni alla Provincia o al Comune deve seguire una prassi ben precisa: «É necessario fermarsi, fare fotografie alla strada, alla buca in questione e ai danni, chiamare le forze dell’ordine che constateranno il problema e quando possibile raccogliere testimonianze. Per chi si accorge del danno in un secondo momento – conclude Lauritano – diventa tutto più difficile. Anche perché l’onere della prova spetta a chi ha subito il danno». Più frequenti le polizze assicurative automobilistiche che comprendono il risarcimento di danni provocati da urto con animali: «Queste polizze ora vengono stipulate abbastanza spesso, anche perché costano poco – continua l’assicuratore –. E poi perché ottenere risarcimenti dagli enti proprietari delle strade in questo caso è decisamente più difficile: se ad attraversare è un animale di un privato si può risalire al cosiddetto colpevole, ma quando si tratta di animali selvatici come caprioli o cinghiali la situazione si complica».

