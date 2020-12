A Castelvetro casi positivi in calo

CASTELVETRO (12 dicembre 2020) - Scendono i casi attualmente positivi a Castelvetro: al momento sono 14, la scorsa settimana erano 19 è quella prima 26, dunque ci sono state diverse guarigioni. Da inizio epidemia i contagiati in paese sono stati 122. A livello provinciale invece l’ultimo dato, quello di venerdì, è meno incoraggiante in quanto sono risaliti i contagi: 92 in tutto il Piacentino. La buona notizia è che dal 21 dicembre partirà, in Emilia, una campagna di screening con tamponi rapidi gratuiti nelle farmacie.

