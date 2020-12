Feste sicure, duecento pattuglie sul territorio

CREMONA (11 dicembre 2020) - Dal 21 al 6 gennaio, duecento pattuglie vigileranno, giorno e notte, sulle strade della provincia, qualcuna in più nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, salvo che non venga modificata la regola sul divieto di spostamenti tra i piccoli comuni. E il messaggio è: «Occhio a non fare i furbi».

«L’indicazione è chiara: le motivazioni verranno verificate. Anche perché riducendosi, in generale, la movimentazione, chi passa verrà controllato. Meno pesci passano, quei pochi saranno controllati — spiega il prefetto Vito Danilo Gagliardi —. La stragrande maggioranza è ligia alle indicazioni, lo abbiamo visto. Abbiamo una cittadinanza responsabile e coscienziosa».

«Stiamo chiedendo un grosso sacrificio al personale delle forze dell’ordine e alle loro famiglie — sottolinea il prefetto —. Come ho già condiviso questi momenti a Pasqua e per il 25 aprile e l’1 maggio, io e immagino anche il questore ed i comandanti dell’Arma, della Guardia di Finanza, della Polizia locale, i giorni di Natale e Santo Stefano personalmente andrò ad incontrare le pattuglie del territorio per porgere gli auguri del Governo e della Prefettura. Sarò in mezzo alla strada ad incontrare gli uomini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO