Telelaser per frenare la velocità

CASTELLEONE (13 dicembre 2020) - Un nuovo lettore laser per contrastare in modo ancora più deciso il fenomeno dell’alta velocità. Il dispositivo acquistato dal Comune è entrato in azione mercoledì e la polizia locale di Castelleone lo ha utilizzato per la prima volta nell’abitato di Le Valli, lungo la provinciale per Fiesco. Oltre alla tecnologia di ultima generazione, il grande vantaggio del rilevatore è la sua flessibilità. La duttilità d’impiego. «Proprio per questo – conferma il comandante Andrea Vicini – contiamo di impiegarlo in più contesti. In queste prime uscite lo stiamo sperimentando in prossimità delle colonnine fisse delle frazioni ma in futuro nulla ci vieta di posizionarlo cinquanta metri prima o cento metri dopo. Anzi, disponendo di uno strumento in più sarà possibile organizzare azioni di controllo anche in strade normalmente meno sorvegliate ma non per questo esenti dai comportamenti pericolosi di chi non rispetta i limiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO