Vaccini, scorte consegnate e bruciate in venti minuti

SORESINA (12 dicembre 2020) - Le aspettavano contando i giorni. L’impazienza era seconda solo alla soddisfazione di poter esaudire le numerose richieste rimaste inevase. Invece, quando le attesissime scorte di vaccino antinfluenzale hanno varcato la soglia del Centro medico polifunzionale di Soresina, più che il sollievo ha prevalso l’incredulità. Dei sei medici di base che si dividono gli ambulatori di via Aldo Moro del Cmmg, soltanto due hanno ricevuto il kit inviato dalla Regione. E ciascuna delle due forniture conteneva nientemeno che dieci vaccini. Importanti per chi se li è visti somministrare, certo. Ma ampiamente insufficienti per coprire il fabbisogno di una città di quasi novemila abitanti. Tant’è che in venti minuti, forse meno, sono andate esaurite.

