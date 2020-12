Coraggio e grinta vanno Oltre il nastro rosa

MONTICELLI (12 dicembre 2020) - Per le statistiche lei è una delle tante italiane guarite dal cancro al seno, ma in realtà a otto anni dalla diagnosi è ripiombata nell’incubo che – dice – «ora è una condanna». Ed è proprio per informare e fare chiarezza sulla condizione di migliaia di metastatiche, che Lorella Villani, insieme ad altre donne nelle sue condizioni, ha creato la pagina Facebook ‘Oltre il nastro rosa’: si propone di fornire dati veritieri «anche sui pochi fondi che la ricerca investe per salvarci». La monticellese, ex assessore e grande sportiva, interverrà allo Slow Film Fest che quest’anno è stato organizzato via streaming: la kermesse capitolina, evento esperienziale e di confronto, il 14 dicembre alle 18.30 (in diretta su https://www.facebook.com/SlowFilmFest/) affronterà il tema ‘Cancro al seno e l’ipocrisia del rosa. Il fronte italiano’. Si partirà dall’analisi del documentario Pink Ribbon Inc. della regista Lèa Pool, che documenta come molto del marketing legato al nastro rosa in realtà contribuisca solo in minima parte alla causa del cancro al seno. Poi toccherà a Villani e a Giorgia Capacci, che gestiscono ‘Oltre il nastro rosa’. Per il programma completo è possibile consultare la pagina dell’evento, o scrivere a info@muovileidee.it.

