Gli acquisti dal negozio arrivano a casa con il cargo bike

CREMONA (11 dicembre 2020) - Avvio, in occasione di questo periodo che precede il Natale e il Capodanno, di un innovativo sistema per la consegna dei prodotti “dai negozi a casa” grazie all’utilizzo del cargo bike. Il via libera lo ha dato la Giunta comunale su proposta dell’assessora al Commercio Barbara Manfredini.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si sta diffondendo anche per gli esercizi di vicinato del centro storico la modalità della consegna a domicilio degli acquisti effettuati dai consumatori. Alla luce di questo, nella cabina di regia del del DUC (Distretto Urbano del Commercio), presieduta da Manfredini, è stato proposto un progetto coordinato e sostenuto dall’associazione Le Botteghe del Centro di Confcommercio. Si tratta appunto del Cargo Bike che intende fornire, utilizzando mezzi a pedalata assistita con trasporto merci, un servizio rapido e professionale, riducendo le emissioni di gas per un ambiente più sano e sostenibile.

Il nuovo servizio sperimentale andrà a soddisfare le richieste dei titolari di attività commerciali che hanno sede nel perimetro del DUC e nella prima periferia cittadina. Il Comune sosterrà il progetto e quindi le imprese del commercio e dell'artigianato che aderiranno con un contributo di complessivi 25 mila Euro.

“Il progetto avrà una durata sperimentale di sei mesi sino al 31 maggio 2021 e potrà essere confermato per altri sei mesi a seguito del monitoraggio che avverrà sempre all’interno della cabina di regia del DUC”, spiega Barbara Manfredini, che aggiunge: “La proposta, condivisa con i rappresentanti delle associazioni di categoria, è una alternativa green per il recapito dei pacchi da parte dei negozianti. Un servizio dinamico e giovane per una città più vivibile, un mezzo professionale e rapido, abbattendo in questo modo i costi di trasporto, promuovendo un cambiamento ecosostenibile grazie ad un servizio utile e veloce nel contesto urbano”.