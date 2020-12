Guarito dal Covid, grazie alla musica dona 4 sedie a rotelle all'ospedale di Cremona

CREMONA (11 dicembre 2020) - Cristiano Fadini, dopo essere guarito dal Covid, ha scritto e inciso insieme alla figlia Pamela una canzone, Angeli (dedicata ai sanitari), e ha dato avvio ad una raccolta fondi per aiutare chi lo aveva aiutato. L’iniziativa ha avuto successo e gli ha consentito l’acquisto di quattro sedie a rotelle. Un dono da un paziente agli altri pazienti, realizzato grazie alla musica. Nel momento della consegna, accanto a lui, ha voluto Mariateresa Castellini, la dottoressa che lo ha seguito durante la degenza. “Era lei che veniva di persona ad informarmi sulle mie condizioni di salute; che mi chiedeva come stavo e mi incitava a non mollare. Impossibile dimenticarla” ha raccontato.

Oltre alle cure prestate, a sorprendere Cristiano durante la degenza è stata l’attenzione che ha ricevuto da parte dei sanitari, si è sentito protetto e confortato, anche punto di vista umano. E' spiegato sulla pagina Facebook dell'Asst di Cremona.

“Dalla prima - ha detto ancora Fadini - all’ultima persona che ho incontrato dentro l’ospedale, anche da chi fa le pulizie, ho ricevuto un’attenzione e una gentilezza che hanno saputo fare la differenza. Per questo mi è sembrato il minimo manifestare la mia gratitudine”.

“Una storia a lieto fine davvero bella – ha sottolineato Rosario Canino, direttore sanitario Asst di Cremona - una donazione nata in modo insolito, dal profondo valore umano. La relazione dentro la cura è un aspetto importantissimo e questo ne è l’esempio concreto”.

Nel momento della consegna, insieme a Rosario Canino, erano presenti Mariateresa Castellini (Medico Specialista) Luisella Torregiani (Coordinatore Week surgery - Area Covid) , Silvia Persico (Direzione professioni sanitarie)

Le sedie a rotelle verranno assegnate a quattro reparti diversi: medicina d’urgenza, neurologia, ortopedia e chirurgia.