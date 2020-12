Cremona Solidale, Natale alla finestra dei nonni

CREMONA (11 dicembre 2020) - Non ci sarà la stanza degli abbracci come sperimentato in altre Rsa, ma dal 14 dicembre anche a Cremona Solidale riprenderanno le visite dei parenti agli ospiti. Lo ha deciso la direzione dell’azienda speciale comunale, anticipando la sperimentazione che in prima battuta si voleva far partire dal 28 dicembre. Saranno incontri protetti alla finestra, come avvenuto d’estate, e per comunicare occorrerà servirsi del cellulare, visto che i vetri dovranno rimanere chiusi. «Abbiamo compiuto questa scelta perché l’analisi della situazione ce lo ha consentito – sottolinea il dg Emilio Tanzi –. Abbiamo appena terminato un nuovo screening a tappeto con i tamponi sulla popolazione residente e solo in seguito ai risultati abbiamo deciso che era possibile partire da subito con la ripresa delle visite». Contenti i famigliari degli ospiti: «Speriamo possa durare».

