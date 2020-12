Cure casa per casa: modello Cremona

CREMONA (11 dicembre 2020) - Un nuovo paradigma per la cura e il monitoraggio dei pazienti Covid con sintomi lievi o non gravi. Lo ha messo a punto l’Asst di Cremona in sinergia con la rete dei medici di Medicina generale con l’obiettivo di ottimizzare l’iter terapeutico: in buona sostanza si punta a potenziare e migliorare la gestione domiciliare dei pazienti a rischio intermedio grazie ad un coordinamento strutturato fra l’ospedale e i medici di famiglia. Il protocollo scatta già nella fase di diagnosi dei casi sospetti. I medici di famiglia, dopo aver eseguito il tampone antigenico nel proprio studio, in caso di esito positivo hanno la facoltà di chiedere la verifica attraverso il test molecolare o di prescrivere una prima visita specialistica gratuita.

