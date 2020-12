Cremona come una culla

CREMONA (11 dicembre 2020) - Il lusso non esibito degli abiti, scelti con cura per tessuto e colori: bianchi e rossi, d’oro e di velluto. La meraviglia degli sfondi incorniciati da chiese e palazzi: la Cattedrale e Sant’Omobono, il Cittanova e il Trecchi, il Municipio. Le suggestioni della musica: i violini e le note scandite dalle allieve-violiniste del Liceo Musicale «Antonio Stradivari» dirette dalla maestra Angela Alessi. E poi la meraviglia delle mamme: mamme speciali, perché stanno per diventarlo o lo sono appena diventate nel 2020, l’anno più terribile. Eccola, la grande bellezza di Cremona: la si incontra nelle immagini di Adriana Gutierrez Tapia, fotografa specializzata in maternità e new born che ha ideato il progetto «Mamm’art» insieme ad Alessi, coinvolgendo via via altre donne-artiste che con la loro creatività hanno reso speciale la scelta di ogni particolare.

