Asst, vaccino antinfluenzale: dai 2 ai 18 anni c'è lo spray

CREMONA (10 dicembre 2020) - L'Asst Cremona comunica che per i bambini e i ragazzi dai 2 ai 18 anni il vaccino antinfluenzale viene somministrato con lo spray Fluenz Tetra. La prenotazione può essere effettuata sino al 17 dicembre. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30, telefono 0372 497454. La vaccinazione è gratuita.

Sede Vaccinale: presso Comunità “LA VELA”, Via San Sebastiano 14

INFORMAZIONI UTILI

Il vaccino spray NON può essere somministrato:

· Ai soggetti immunodepressi

· A soggetti con asma grave scompensata e dispnea in corso

· Alle ragazze in gravidanza

· In presenza di una malattia del sangue o di una malattia oncologica a carico del sistema immunitario

· In caso di terapia con corticosteroidi ad alte dosi

· In caso di terapia con Aspirina in corso/o prevista nelle 4 settimane successive alla vaccinazione

· In presenza di allergia a uovo, proteine dell’uovo e/o gentamicina e/o gelatina animale o carni rosse

Il vaccino spray PUO’ essere somministrato in soggetti:

· con infezione da HIV asintomatica

· con patologia asmatica in compenso anche se è in corso la terapia inalatoria

· che stanno ricevendo corticosteroidi topici/inalatori o corticosteroidi sistemici a basso dosaggio o in caso di terapia con corticosteroidi come terapia sostitutiva (es.: per insufficienza surrenalica)

· che convivono con neonati e gravide

· che frequentano scuole o asili

AVVERTENZE per l’uso di Fluenz Tetra

· I soggetti vaccinati, per 1-2 settimane dopo la vaccinazione, dovrebbero evitare contatti stretti con individui gravemente immunocompromessi (ad esempio, i riceventi di trapianto di midollo osseo che richiedono isolamento)

· I soggetti in terapia con farmaci contro i virus influenzali devono sospendere l’assunzione della terapia stessa almeno 48 ore prima della somministrazione del vaccino e per due settimane dopo la somministrazione del vaccino.

Ulteriori informazioni possono essere fornite dal proprio Pediatra di Libera Scelta o consultando il portale regionale Wikivaccini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO