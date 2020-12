A Orzinuovi schianto e feriti: tangenziale nel caos

ORZINUOVI (9 dicembre 2020) - Pauroso scontro alle porte della Capitale della Bassa dove tre auto si sono centrate in un frontale multiplo che, fortunatamente, non ha causato tragedie. I mezzi sono completamente distrutti ma gli automobilisti sono stati relativamente fortunati perché, proprio pochi minuti dopo l’impatto, due vigili del fuoco di Lodi sono passati sulla scena e, indossata la divisa, hanno messo in sicurezza e avvisato i soccorsi. Repentino l’intervento dei pompieri di via Corridoni che hanno estratto i feriti, due donne e un uomo bresciano, dagli abitacoli. Coscienti, pur con ferite considerevoli, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale ma sarebbero tutti fuori pericolo. La Polstrada di Crema sta ricostruendo l’accaduto.

