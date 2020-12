«Il potere dei senza potere»: il ruolo politico della verità, il protagonismo della società, la forza dell’individuo

BRESCIA (9 dicembre 2020) - Incontro online del centro Studi San Benedetto, in collaborazione con le associazioni Pontenuovo, Terre Lombarde, Essere Liberali, Popolarismo Europeo e Tommaso Moro ed in occasione della presentazione della XV Edizione della Scuola San Benedetto “Amministrare vicino ai cittadini”: “Il potere dei senza potere”, Vàclav Havel: il ruolo politico della verità, il protagonismo della società, la forza dell’individuo.

INTRODUCONO: Marco Nicolai – Presidente del Centro Studi San Benedetto; Mauro Parolini – Presidente Associazione Pontenuovo

INTERVENGONO: Ubaldo Casotto – Giornalista, curatore della mostra su Hàvel al Meeting di Rimini ed. 2019; Emilio Del Bono – Sindaco di Brescia; Maurizio Lupi – Deputato della Repubblica.

Mauro Parolini precisa che “davanti all’emergenza, alla paura e al senso di impotenza che ne deriva ci chiediamo quale possa essere la soluzione. Nessuna strategia ci sembra adeguata, nessuno strumento pare efficace. Ci è di aiuto l’esperienza di un uomo che ha vissuto momenti anche più difficili: Vàclav Havel, prima dissidente contro un sistema opprimente in Cecoslovacchia e poi Presidente della Repubblica. “Il potere dei senza potere”, la sua opera più famosa, documenta la possibilità di un cambiamento anche delle istituzioni a partire dalla persona e dalla verità.”

L’incontro, che mette al centro delle riflessioni il tema del protagonismo della società, è anche l’occasione per presentare la XV edizione della Scuola San Benedetto dal titolo “Amministrare vicino ai cittadini”. Un percorso articolato in 6 lezioni volto ad approfondire e studiare il governo della città in tutti i suoi ambiti con esperti e docenti del settore. La scuola è rivolta a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi dell’amministrazione locale e del funzionamento delle istituzioni per propria vocazione professionale o semplicemente per arricchire le proprie competenze. La scuola si terrà da gennaio a marzo 2021 presso la sede del Centro Studi San Benedetto di Borgo Whűrer (se possibile in base alle prescrizioni ministeriali) e contemporaneamente in videoconferenza.

Marco Nicolai, riprendendo le parole di Hàvel, ricorda che ““non si tratta della convinzione che una certa cosa andrà a finire bene, ma della certezza che quella cosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire”. Questa è una testimonianza illuminante per i tempi di oggi di un serio impegno politico e civile, non subordinato all’esito personale; la scuola San Benedetto punta proprio a capire quando alcune soluzioni hanno un senso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO