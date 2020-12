Panettone: il «santo» va a ruba

SONCINO (10 dicembre 2020) - Chiamarlo miracolo è forse un po’ profano, eppure quello che hanno fatto i ragazzi della scuola di via Galantino, anche considerando il soprannome del panettone dedicato alla Santa Cerioli, ci va parecchio vicino. In meno di un mese tutti e cento i dolci preparati e confezionati dagli aspiranti chef di InChiostro sono andati a ruba. «Molto soddisfatti, un grande ringraziamento a chi ci ha sostenuto», ha commentato entusiasta il dirigente scolastico Alessio Gatta. I prodotti dolciari realizzati col mais quarantino, cioè quella particolare variante che a Soncino e Bergamo si usava per sfamare i bisognosi, arriveranno sulle tavole del borgo (e non solo) per Natale. Feste all’insegna della fede, della solidarietà e soprattutto dell’amore per la scuola dunque.

