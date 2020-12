Sanità, incontro con Livia Turco e Gianfranco Lima

CREMONA (9 dicembre 2020) - Come sta la sanità? Questo il titolo del nuovo incontro on-line organizzato da "Cremona si può", laboratorio voluto dal sindaco Gianluca Galimberti e dalla coalizione per avvicinare amministratori e cittadini creando nuove occasioni di confronto, partecipazione e comunicazione. L'evento, fortemente voluto per approfondire il tema della sanità e del sistema socio-sanitario, soprattutto in questo momento difficile che stiamo vivendo, avrà come ospiti Livia Turco, già Ministro e parlamentare, promotrice della legge 328 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali e presidente della Fondazione Nilde Iotti, e Gianfranco Lima, presidente dell'Ordine dei Medici di Cremona. Interverrà il sindaco Gianluca Galimberti. A moderare ci sarà Andrea Gandolfi, giornalista del quotidiano La Provincia. L'appuntamento è per mercoledì 16 dicembre alle ore 21 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare e ricevere il relativo link è necessario scrivere a comunicazione.galimberti@gmail.com.

