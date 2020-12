Maltempo: il Po cresce, ma è sotto controllo

CREMONA (8 dicembre 2020) - Mentre l’Emilia-Romagna ha già chiesto lo stato d’emergenza, soprattutto per la rottura dell’argine del Panaro, il fiume Po resta sotto osservazione ma ancora non preoccupa. Alle 17 di oggi l'idrometro nei pressi del ponte segnava -4,23 con livello in lenta ma costante salita, tanto che alle 17.30 risultava -4,21 e alle 18 -4,20. Stessa cosa a Casalmaggiore dove nel pomeriggio il livello rispetto allo zero idrometrico era -0,52. L’attenzione dell’Aipo per ora si concentra sugli affluenti.

Nel territorio Cremonese, la stazione idrometrica di Ostiano lungo il fiume Oglio ha registrato +1,67, in costante salita se confrontata con i valori mattutini (+0,95 alle 6.20); a Isola Pescaroli di San Daniele Po alle 17 l’idrometro radar dell’Aipo segnava -2,50. Tutte le stazioni idrometriche cremonesi, però, nel tardo pomeriggio segnalavano situazioni nella norma (colore verde) e dunque non preoccupanti.

