Ferie, il paese diviso in tre Comuni: 'Come faremo ad uscire?'

FERIE (9 dicembre 2020) - La parte alta del paese è territorio di San Bassano; la parte bassa è sotto la competenza di Pizzighettone; chiesa, oratorio e un paio di case sparse rientrano invece nei possedimenti di Formigara. Una frazione, tre Comuni: la piccola comunità di Ferie (centocinquanta anime in tutto) è il paradigma dell’inapplicabilità dell’ultimo Dpcm, almeno della parte in cui si vietano nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno gli spostamenti al di fuori del proprio territorio comunale. Un esempio per rendere meglio l’idea: se qualcuno, durante le prossime festività, dovesse decidere di controllare le persone in procinto di andare a messa, e far rispettare rigidamente il contenuto del Decreto, si ritroverebbe a sanzionarle tutte. Il cucuzzolo sul quale è adagiata la cappella della Regina del Rosario è l’unico fazzoletto di terra che rientra nel Comune di Formigara ma gli abitanti della frazione, tecnicamente, risiedono altrove. «All’anagrafe – spiega il sindaco di Formigara William Vailati – i cittadini di Ferie sono divisi tra San Bassano e Pizzighettone, del nostro territorio fanno parte solo la chiesa, l’oratorio e il campo da calcetto. Il nostro è evidentemente un caso emblematico delle contraddizioni contenute nel Dpcm».

