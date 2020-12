Covid: in provincia di Cremona 45 nuovi casi e 2 morti

CREMONA (8 dicembre 2020) - I nuovi casi di positività al Covid in provincia di Cremona emersi nelle ultime 24 ore sono 45, il numero più basso riscontrato in tutte le province lombarde. Si aggrava il bilancio delle vittime causate dal Coronavirus: 1.200 (+2 rispetto a ieri) dall'inizio della pandemia.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Il numero dei tamponi effettuati è 16.276 e 1.656 sono i nuovi positivi (10,1%). I guariti/dimessi sono 5.699.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 16.276 totale complessivo: 4.312.365

i nuovi casi positivi: 1.656 (di cui 162 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 297.290 (+5.699), di cui 6.507 dimessi e 290.783 guariti

in terapia intensiva: 767 (-14)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.187 (-175)

i decessi, totale complessivo: 23.208 (+128)

I nuovi casi per provincia

Milano: 420, di cui 124 a Milano città

Bergamo: 48

Brescia: 131

Como: 143

Cremona: 45

Lecco: 46

Lodi: 59

Mantova: 212

Monza e Brianza: 116

Pavia: 172

Sondrio: 74

Varese: 137