Covid, il centro ha perso 500 mila presenze

CREMONA (8 dicembre 2020) - Dal post-lockdown di maggio alla fine di novembre, il centro storico di Cremona ha visto sfumare oltre 500 mila passaggi rispetto allo stesso periodo del 2019. Vale a dire che le vie dello shopping nel cuore della città sono state percorse del 18,5% di persone in meno. Nei dati diffusi da Confcommercio si legge un trend – per quanto tristemente prevedibile – che esprime tutte le difficoltà affrontate giocoforza dalle attività commerciali lungo l’arco della crisi pandemica. Considerando che il tema dei flussi rappresentava, già ben prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, uno dei nodi più complessi da sciogliere per il sistema del commercio cittadino, i numeri attuali restituiscono una fotografia a tinte decisamente fosche. Il segno meno è una costante fatale nell’analisi dei passaggi conteggiati dalle telecamere collocate nei punti d’accesso al nucleo della città.

A maggio i passanti sono stati esattamente la metà rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: un dato inevitabile, su cui pesa la coda del blocco totale che ha preceduto l’avvio della Fase 3. Giugno ha fatto registrare un rimbalzo tutto sommato positivo, ma l’affluenza si è comunque attestata su livelli nettamente inferiori rispetto alla media con una flessione del 21,4%. Anche nei mesi centrali della stagione estiva, nonostante le iniziative messe in campo per attrarre pubblico in centro, la ripresa si è rivelata debole: lo certificano il -18% di luglio e il -18,9% di settembre. La tendenza è migliorata in settembre, quando il gap rispetto al 2019 si è ridotto al -9,3%. Se ad ottobre le cifre sono tornate a peggiorare, con un passivo del 15,2%, il lockdown light di novembre ha inferto un altro colpo durissimo ai negozianti: l’affluenza in calo del 40,5% è una vera e propria sentenza.

