Ponte sul Po, buche e rischi allagamenti

CASTELVETRO (8 dicembre 2020) - Buche sempre più ampie e profonde, a cui si aggiungono accumuli di acqua piovana soprattutto in corrispondenza dei margini della carreggiata. Da qui il rischio allagamenti sul ponte che collega la Bassa Piacentina a Cremona, che è di competenza della Provincia di Piacenza. E proprio a questo ente si sono rivolti alcuni pendolari che quel viadotto lo percorrono più volte al giorno per lavoro. La risposta dei tecnici provinciali del settore Viabilità ricalca quella di poche settimane fa, quando su queste colonne erano già stati segnalati buche e dislivelli: «Compatibilmente con le attività di manutenzione ordinaria programmate provvederemo alla pulizia della sede stradale del ponte sul Po – viene annunciato –. Purtroppo, fino a quando non si potrà intervenire radicalmente mediante lavorazioni che consentano il risanamento della sovrastruttura stessa del ponte, potremo solamente monitorare giornalmente la situazione attraverso piccoli interventi mirati a consentire il transito in sicurezza». Insomma, i rattoppi sono garantiti, ma per la soluzione definitiva non resta che attendere il maxi cantiere da 7,5 milioni.

