Truffe a danno di due negozi alimentari, tre denunciati

CREMONA (7 dicembre 2020) - La Terza Sezione della Squadra Mobile di Cremona ha deferito in stato di libertà due donne, P.F.P. di anni 39 e D.O. di 40 anni, ed un uomo, G.S. di 55 anni, tutti italiani, per una truffa consumata ed una tentata, perpetrate ai danni di due esercizi alimentari. Il modus operandi era sempre lo stesso, ovvero venivano effettuati telefonicamente ordini di acquisto che, dopo la consegna a domicilio, non venivano pagati. Una delle persone truffate ha riconosciuto la fotografia della 39enne P.F.P., ben nota agli investigatori della Questura proprio a seguito di una serie ripetuta di truffe ed insolvenze fraudolente commesse negli ultimi mesi ai danni di innumerevoli esercenti della provincia di Cremona.

