Sogni da intubato Covid. Il mio viaggio su Terra 2

CREMONA (7 dicembre 2020) - Un giorno si è ritrovato sulla portaerei San Giorgio: lì lo hanno curato, lì ha anche assistito ai preparativi, frenetici, di un matrimonio tra due ufficiali medici. Soprattutto, aveva una gran voglia di Coca-Cola, ma non gliel’hanno mai data. In un ospedale in Brasile, invece, lo hanno dato per spacciato. Ed è persino stato prigioniero di un video gioco. «Grande spazio alla fantasia», ride Paolo Franzini. La chiama ‘Terra -2’, l’universo fittizio creato dalla casa editrice statunitense. Cremonese, 57 anni, sposato, padre di un figlio di quasi 14 anni, tre gatte (Bibi, Mina e Gina), manager in una società importante di energia, il Covid Franzini lo ha vissuto sulla propria pelle, malato nella prima ondata. Il ricovero all’ospedale Maggiore, il trasferimento al Policlinico di Milano, tre settimane in Terapia Intensiva, due abbondanti in Malattie Infettive, la riabilitazione alla Maugeri: 69 giorni in tutto, poi, l’11 maggio il ritorno a casa.

Ma è durante quei ventun giorni intubato, a pancia in giù, nudo, che la sua mente ha viaggiato, frullando realtà e fantasia. Al risveglio, i suoi sogni li ha trascritti sul cellulare.

