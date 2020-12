Poliambulatorio di via Dante, la 'rivoluzione' è logistica

CREMONA (7 dicembre 2020) - C’è il via libera di Ats Valpadana allo spostamento della Medicina Sportiva dall’ospedale Maggiore al polo di via Dante, come trapelato all’inizio di ottobre. Un trasloco che mette però in moto una rivoluzione dei servizi in seno all’Asst di Cremona. Già, perché nel poliambulatorio di via Dante, prima dell’avvento del Covid, erano operativi gli ambulatori di Cardiologia e Oculistica e il centro prelievi: ora queste attività, sospese a causa dell’emergenza sanitaria per l’inadeguatezza strutturale che non consentiva il distanziamento sociale di utenti e operatori, saranno definitivamente trasferite altrove. E’ scritto nero su bianco nel decreto datato 4 dicembre e firmato dal direttore generale di Ats Valpadana, Salvatore Mannino, con il quale si autorizza il trasferimento dell’unità operativa Poliambulatorio di Medicina Sportiva dalla sede di Largo Priori 1 alla sede di via Dante 104 e contestualmente si procede alla cancellazione dall’assetto organizzativo e funzionale della struttura di via Dante 104, dell’unità operativa Poliambulatorio e delle branche specialistiche di Cardiologia e Oculistica oltre che del punto prelievi afferente allo Servizio di Medicina di laboratorio del Presidio Ospedaliero di Cremona».

