L'agenzia viaggi: 'L’ultimo cliente? Lo scorso ottobre'

SORESINA / CASTELLEONE (7 dicembre 2020) - Le agenzie viaggi rappresentano una delle attività più martoriate dal blocco pressoché totale degli spostamenti imposto dal Governo per piegare la curva del contagio. Tonio Toni ed Elena Ferla, responsabili delle filiali Bluvacanze di Soresina e Castelleone, lamentano la doppia penalizzazione che grava sul loro comparto: la lunga chiusura forzata degli uffici e il mancato accesso agli indennizzi di cui hanno beneficiato invece altre categorie. «Gli ultimi clienti che sono riusciti a viaggiare con noi - racconta Toni - risalgono alla prima settimana di ottobre, poi il nulla e chissà per quanto tempo ancora sarà così viste le attuali restrizioni. Vista la difficoltà ad esercitare l’attività, auspicavamo nel Decreto Ristori, che purtroppo ci ha visti esclusi per questioni legate ai codici Ateco e per la nostra particolare tipologia di contratto. Spese e costi però non sono mancati, quindi insieme ad alcuni colleghi e con il supporto dell’associazione di categoria Aidit Lombardia stiamo cercando di portare a conoscenza sia le istituzioni regionali che nazionali di questa esclusione, con la speranza che qualcuno si renda disponibile ad aiutarci».

