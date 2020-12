Covid: in provincia di Cremona 68 contagi e 2 vittime

CREMONA (6 dicembre 2020) - Sono 68 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Due le vittime che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemi a 1.198.

In Lombardia sono 2.413 i nuovi positivi, a fronte di 26.026 tamponi effettuati (4.279.332 da inizio emergenza) per un rapporto che si attesta al 9,2%). Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 116.379 (+623) e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 140 decessi che portano il numero delle vittime complessive 23.024. I casi totali da inizio pandemia, invece, salgono a 429.109. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 6.372 (-182), 807 (+2) in terapia intensiva, mentre sono 109.200 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 289.706 (+1.650).

In Italia 18.887 nuovi contagi e 564 morti.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 26.026 totale complessivo: 4.279.332

i nuovi casi positivi: 2.413 (di cui 242 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 289.706 (+1.650), di cui 6.570 dimessi e 283.136 guariti

in terapia intensiva: 807 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.372 (-182)

i decessi, totale complessivo: 23.024 (+140)

I nuovi casi per provincia

Milano: 844, di cui 324 a Milano città

Bergamo: 118

Brescia: 328

Como: 71

Cremona: 68

Lecco: 27

Lodi: 126

Mantova: 118

Monza e Brianza: 222

Pavia: 170

Sondrio: 125

Varese: 94