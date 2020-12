Monica e i cavalli: passione di cuore

CREMONA (7 dicembre 2020) - La ragazza del West; oppure la donna che sussurrava ai cavalli, per parafrasare il titolo di un libro e di un film di successo di qualche anno fa. E in effetti, la vita di Monica Francioni un po’ da film lo è stata, fin qui. Anzi: da fiction, visto che è stata una delle protagoniste di una serie in dieci puntate dal titolo «Italian Cowboys - Il west è qui», ancora disponibile su pay tv. Ex ginnasta, a 16 anni ha vinto il titolo italiano nell’artistica e poi ha lasciato una possibile carriera sportiva, per intraprenderne un’altra, tutta dedicata ai cavalli.

«Proprio così — racconta Monica —. Io sono sportiva e ho dedicato oltre dieci anni alla ginnastica, ma da sempre, da quando avevo 6 anni, sognavo un giorno di aprire un maneggio. L’artistica mi manca, ma ogni tanto faccio qualche salto e qualche verticale sulle mie cavalle così rimango in forma. Io non vengo da una famiglia appassionata di cavalli, ma i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e a 16 anni, quando ho lasciato la ginnastica per accettare il primo lavoro in un maneggio in Val Gardena, mi hanno regalato un cavallo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO