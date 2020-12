Lavoro, la ripresa è lenta

CREMONA (6 dicembre 2020) - La perdita di posti di lavoro in provincia di Cremona rallenta, ma i segnali restano troppo deboli per parlare di una vera e propria inversione di tendenza. Nel mese di ottobre, in coincidenza con la ripresa che ha coinvolto la maggior parte delle attività economiche, sul territorio si registra un saldo positivo di 825 contratti, come certifica il Centro Studi della Cisl provinciale sulla base dei dati della piattaforma regionale Sistal. L’andamento favorevole, però, è frutto soprattutto della netta riduzione delle cessazioni (-8,4% rispetto allo stesse mese del 2019), mentre continua la flessione sia degli avviamenti (-4,7%) che delle proroghe (-8,9%). Non solo: «Il totale dei contratti di lavoro ad ottobre 2019 era di 9.863, mentre quest’anno il numero complessivo è sceso a quota 9.241, con una contrazione del 6,3% – sottolinea Dino Perboni, segretario generale della Cisl provinciale –. In buona sostanza, il movimento del mercato del lavoro cremonese continua a esprimere una dinamica negativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO