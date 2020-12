Ciclovia: tre province collegate dal ponte

VILLANOVA (6 dicembre 2020) - La lunga attesa è terminata: presto il percorso ciclopedonale interregionale ‘Via Po’ sarà completo, collegando le province di Cremona, Piacenza e Parma attraverso il ponte sul torrente Arda. Il manufatto, assemblato fuori sede, è appena stato posizionato con l’ausilio di maxi gru che lo hanno adagiato sulle sponde fra Soarza e la località Possessioni. Un intervento che le amministrazioni comunali della Bassa Piacentina richiedevano da oltre dieci anni e che è costato circa 800 mila euro, di cui 400 mila stanziati dalla Provincia e altrettanti dalla Regione Emilia Romagna.

«Una volta realizzato ci si potrà spostare in bici da Cremona a Parma e credo che per il turismo sarà un aspetto molto importante – aveva osservato un anno fa il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla, consigliere provinciale, in occasione del via libera definitivo –. Un’opera importante anche nell’ottica delle opportunità che si presenteranno con ‘Parma capitale della cultura 2020’ (come noto evento fatto slittare a causa del Covid, ndr)». Ma non è finita qui: il ponte sull’Arda permetterà anche di rafforzare l’impegno del territorio nell’ambito della ciclovia ‘VenTo’.

