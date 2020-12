Nuova speranza per la Tin di Cremona

CREMONA (4 dicembre 2020) - La speranza per il destino della Tin di Cremona arriva da Rho dove il ricorso di alcuni cittadini contro la chiusura del reparto è stato accolto dal Tar della Lombardia. Non ci fu la "consultazione delle autonomie locali, in quanto rappresentanti delle collettività presenti sui singoli territori di riferimento", prima dell’approvazione delle delibere da parte della giunta regionale. Per queste ragioni, appunto, la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini e annullato le delibere che avevano disposto la chiusura della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Rho. La decisione del Tar potrebbe così riaprire la partita anche per la Tin di Cremona.

