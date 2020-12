Giscard d’Estaing e quell’antico legame con gli amici di Stagno

STAGNO (5 dicembre 2020) - «E mi dica, il suo giornale è amico dell’Europa?». Aveva esordito così Valéry Giscard d’Estaing, il 18 ottobre 2004, in una intervista al giornale La Provincia, durante una delle sue visite all’azienda La Pioppa. Un appuntamento che si è rinnovato per anni, durante il quale l’ex presidente della Francia coltivava alcune sue passioni, come la caccia e la buona cucina. «Ho sempre considerato l’Italia come una seconda patria — aveva aggiunto — Una mia bisavola era della zona di Firenze, l’Italia ce l’ho nel sangue. Come ho nel sangue un’Europa fatta soprattutto dalle persone e dai rapporti umani. Certo, ognuno con la sua cultura ed il suo modo di vivere, ma nel segno dell’apertura e dell’integrazione reciproca. Per me tra la Francia ed il vostro Paese non ci sono confini. Qui a Stagno vengo da tempo, se posso (e non c’è l’alluvione...) e se non ho impegni con l’Europa».

Il ricordo di quelle giornate è affidato a Maria Vittoria Della Zoppa, padrona di casa alla Pioppa. «È venuto da noi tutti gli anni, fino a poco tempo fa. Qui poteva andare a caccia, sceglieva e amava questa zona. Era amico del principe di Soragna Diofelo Meli Lupi, a noi legato da un rapporto di parentela. Da qui è nata la nostra amicizia e il legame con un grande personaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO