A Cremona 122 nuovi positivi e 2 vittime

CREMONA (4 dicembre 2020) - Resta di poco superiore al 10% il rapporto nuovi positivi tamponi effettuati: in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.276 tamponi e i nuovi contagi sono 4.533. In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 122. Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-233) che nelle Terapie intensive (-14). Sempre alto il numero delle vittime: 147 nelle ultime 24 ore - 2 in provincia di Cremona - dato che porta il totale dei morti a 22.773.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO