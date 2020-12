Videogame per i figli nella borsa ‘schermata’, arrestato

CASTELVETRO (5 dicembre 2020) - Aveva fatto scorta di videogiochi per i figli, probabilmente in vista di Santa Lucia e Natale, ma ha terminato la giornata in caserma con l’accusa di furto aggravato. A finire nei guai è stato un 29enne originario del Bangladesh, che l’altro ieri ha rubato materiale dagli scaffali di un ipermercato del paese tentando di eludere il sistema antitaccheggio, attraverso un ingegnoso meccanismo: è entrato e si è mosso nel reparto elettrodomestici con una borsa che aveva rivestito internamente con carta in alluminio, ricoperta da nastro per pacchi. Pensava che questo trucco potesse rappresentare una barriera utile per raggirare il marchingegno con avviso sonoro, che è presente ad ogni cassa proprio per scovare chi oltrepassa la colonnina senza pagare. Qualcosa però è andato storto. La barriera antitaccheggio, infatti, si è attivata regolarmente. Il 29enne è stato portato in caserma a Monticelli per l’identificazione ed arrestato per furto aggravato. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, ha precedenti penali.

