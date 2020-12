Consumi: con pandemia cresce latte a lunga conservazione

CREMONA (4 dicembre 2020) - Cresce il mercato del latte a lunga conservazione che fa registrare un incremento di volumi di 84,6 milioni di litri nel periodo gennaio-ottobre 2020 in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il latte fresco, al contrario, ha registrato «un decremento di volumi di -23,8 mio Lt negli stessi periodi di riferimento». È quanto emerge dallo studio sui consumatori e sulle imprese industriali e commerciali del largo consumo realizzato da Rem Lab (Centro di Ricerche su Retailing e Trade Marketing dell’Università Cattolica) in collaborazione con Iri e in relazione al periodo della pandemia. Lo studio è stato presentato durante Milk-it VI° Convegno nazionale sul mondo del latte, organizzato da CremonaFiere e Aita Associazione italiana tecnologi alimentari nell’ambito della special edition di Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona in programma fino al 5 dicembre. L'analisi sui consumi effettuata mette inoltre in evidenza che il consumatore ha modificato le proprie abitudini di acquisto: il 27,7% ha cambiato il negozio alimentare in cui fare la spesa e solo meno della metà tornerà alle vecchie abitudini quando sarà ripristinata la normalità. Il 22% ha trasferito a casa il momento della colazione durante il lockdown e tra questi il 17% è intenzionato a continuare, il 48% ha preparato in casa pizze, paste dolci e il 43% continuerà a farlo. (ANSA)

