Bimbo nato nella notte alla Comunità San Francesco di Marzalengo

CASTELVERDE (4 dicembre 2020) - Un piccolo miracolo questa notte nella Comunità San Francesco di Marzalengo. È nato Emanuele (nome di fanstasia) che non ha voluto aspettare l'arrivo dei medici e in pochi minuti è venuto alla luce. Tutto si è svolto in pochissimo tempo. "Eravamo al telefono con il 118 - spiegano suor Virginia e suor Chiara - quando il piccolo è nato". Ora mamma e bambino sono in ospedale e stanno bene. È la prima volta che si verifica un episodio del genere in comunità, che è stato visto come segno di amore e speranza.

