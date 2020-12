Addio a Ernesto Carra, meccanico e soccorritore Aci

VESCOVATO (4 dicembre 2020) - Addio ad Ernesto Carra, storico imprenditore vescovatino che ha gestito per decenni la storica officina situata in piazzale Europa. Se n’è andato all’età di 87 anni, lasciando un ricordo indelebile in intere generazioni di meccanici e clienti. La sua professionalità e la sua inossidabile passione per il lavoro che svolgeva lo ha reso un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale.

Ernesto ha iniziato la propria attività, ereditata dal padre (all’epoca collocata in piazza Roma) nel 1957 con il fratello Vittorino. Dal 1989, anno della scomparsa del socio e familiare, è subentrato il figlio Giorgio, passando da dipendente a socio. Per decenni ha ottenuto l’appalto per il soccorso Aci dei mezzi incidentati sulla strada, e di interventi Carra ne ha compiuti tanti col suo carro attrezzi. Nonostante Ernesto non fosse più presente in officina dal 2000, la passione per i motori è stata portata avanti da Giorgio sino allo scorso anno, quando poi l’attività è stata ceduta.

I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale San Leonardo di Vescovato.