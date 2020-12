Ritrovata la 13enne scomparsa

CREMONA (3 dicembre 2020) - Angela, la 13enne scomparsa da Cremona, è stata trovata. È stata lei stessa a contattare la madre in mattinata e a riferire successivamente dove si trovava. Dopo aver raggiunto la Toscana in treno, oggi sempre in treno è arrivata a Verona ed è lì che l’hanno trovata i famigliari. Non ci sono invece notizie dell’altra ragazza, di 16 anni: in base a quanto raccontato proprio da Angela, si sono divise subito, in stazione a Cremona.

La 13enne avrebbe riferito di non essere stata ospitata né aiutata da nessuno: aveva con sé pochi contanti che ha usato per comprare cibo e ha vagato dormendo sui treni. “Ora sì che potrà essere un buon Natale, sono emozionantissima è felice, grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato nelle ricerche, compresi i giornali” dice la mamma.

