Obiettivo Nasa con l’app «Bigfoot»

CREMONA (4 dicembre 2020) - Destinazione Houston , sede della Nasa... per lasciare la propria impronta, nel segno del rispetto ambientale. Questo è il premio in lizza per i vincitori della NASA International Space App Challenge, sfida internazionale a tema scientifico svoltasi per le selezioni italiane presso il Politecnico. E fra i 40 team che sono approdati in finale ci sono i giovani ingegneri italiani Carlo Tonoli, Valentina Colle, iscritti a ingegneria gestionale e Alberto Contini, iscritto a ingegneria meccanica e Lorenzo Boccaccia, futuro ingegnere fisico. Il gruppo di studenti del Politecnico è riuscito a imporsi all’attenzione della commissione internazionale per la freschezza del prodotto, un’app (che si chiama Bigfoot) e per l’attenzione ai problemi di carattere ecologico, dimostrando di saper rielaborare con inventiva i dati forniti come punti di partenza.

«I quesiti posti dalla Nasa International Space App Challenge erano diversi e in buona parte centrati su questioni ambientali, problemi da risolvere con atti creativi, per così dire — racconta Carlo Tonoli —. Noi ci siamo inventati una App divertente e intuitiva che ha l’obiettivo di sensibilizzare chi la usa al rispetto ecologico, rendendo consapevoli di quanto i nostri comportamenti influiscano nell’immettere nell’atmosfera anidride carbonica».

