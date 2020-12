Lombardia, maltempo in arrivo e neve in pianura

CREMONA (3 dicembre 2020) - Un'intensa perturbazione sta per raggiungere la Lombardia nelle prossime ore. Dalla tarda sera/notte di giovedì 3 dicembre sono in arrivo i primi fenomeni che risulteranno nevosi sino a quote basse sui settori occidentali della regione e si intensificheranno dalla mattina di venerdì 4 dicembre.

“Venerdì sono attesi fenomeni abbondanti, anche a carattere di forte rovescio – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Daniele Berlusconi – sui settori occidentali le temperature un po' più basse consentiranno la caduta della neve fino in pianura e in particolare sulle province di Varese, Como, Pavia e la parte occidentale di quella di Milano, nonché su quella di Sondrio. Su queste zone attesi accumuli anche superiori ai 10 cm in collina, oltre i 250-300 metri, possibili criticità alla circolazione stradale dalle quote collinari specie tra varesotto e comasco occidentale. Tanta neve cadrà sulle Alpi, con accumuli che potranno superare i 50 cm dai 1000 metri. Sulle altre province di pianura prevarrà invece la pioggia”. In provincia di Cremona non dovrebbero registrarsi nevicate, ma sono possibili rovesci di pioggia.

“La perturbazione si attarderà anche sabato con altre piogge e rovesci più abbondanti sulle province orientali, e ancora tanta neve sulle Alpi, con accumuli anche di oltre 1 metro dai 1500-2000m di quota. Probabile attenuazione del maltempo domenica, ma già nella prossima settimana sono in agguato nuove perturbazioni”.