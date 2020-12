Raid vandalico al campo Po 1, sventrata una panchina

CREMONA (3 dicembre 2020) - Una panchina sventrata, gli striscioni pubblicitari divelti e un badile conficcato nella portina d’accesso laterale. Recandosi al campo Po 1 per il consueto sopralluogo quotidiano, i dirigenti del Corona si sono trovati di fronte alle conseguenze di un’azione vandalica che sarebbe riduttivo definire vile e insensata. Uno sfregio materiale, ma anche simbolico, per una struttura comunale ma affidata in gestione ormai da anni a una realtà che conta 300 tesserati nel settore calcio (molti di più calcolando l’intera Polisportiva).

Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. I vandali si sono introdotti nell’impianto di Piazzale Azzurri d’Italia e hanno sfogato il proprio istinto barbaro. Le recinzioni forzate e bucate, la panchina vandalizzata, una panca ribaltata dietro alla porta verso la pista di pattinaggio: devastazioni gratuite, che il presidente del Corona calcio Alessandro Dossena commenta con parole piene di amarezza. «Evidentemente c’è chi non trova nulla di meglio per passare le serate. L’accesso principale al campo è sempre chiuso in queste settimane, ma i vandali hanno sfruttato il buio e il percorso pedonale che porta verso la piscina per aggirarlo e poi entrare alzando la rete di recinzione metallica. Abbiamo già avvisato anche il Comune e l’assessore Zanacchi, ma ci resta un senso di profondo fastidio e di dispiacere. Perché prendersela così con le nostre strutture?».

