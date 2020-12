Lavori al via, nuovo look alla piazza

CASTELVERDE (4 dicembre 2020) - Piazza Volontari del Sangue si rifà il look o meglio la pavimentazione. Si tratta di un intervento che procederà per gradi in modo da non creare disagi né al mercato né alla viabilità. Verrà infatti realizzato un ‘quadrato’ alla volta in modo tale che il mercato del venerdì possa svolgersi regolarmente e che i posti auto potranno rimanere in larga parte utilizzabili negli altri giorni della settimana. «Si tratta di interventi finanziati grazie a dei fondi per la ripresa economica e prevedono opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza che si trova dietro il palazzo municipale» spiega il sindaco Graziella Locci.

