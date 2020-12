A «Chi l’ha visto?» l'appello della mamma di Angela

CREMONA (2 dicembre 2020) - Ancora nessuna traccia delle ragazzine di 13 e 16 anni che durante la notte fra domenica e lunedì sono scappate, calandosi da una finestra con lenzuola legate, dalla comunità cittadina che le ospitava. La polizia di Cremona sta portando avanti le ricerche, pare estese anche oltre i confini provinciali, ma al momento non trapelano informazioni. Intanto la madre della 13enne Angela ha ricevuto a Brescia una troupe della trasmissione televisiva Chi l’ha visto: è stato registrato un appello, nella speranza che possa in qualche modo raggiungere le adolescenti e spingerle a fare ritorno.

Il video è stato trasmesso questa sera e la conduttrice Federica Sciarelli ha ricordato in diretta nazionale la descrizione di Angela, che compirà 14 anni fra non molto: alta un metro e 55 centimetri, occhi e capelli castani, un piercing alla narice sinistra. La madre in questi giorni ha più volte rinnovato l’appello sui social network, pubblicando varie foto e anche un video della ragazzina al fine di agevolarne il riconoscimento.

