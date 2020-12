Hotel Covid Plus, nasce a Soncino con 48 posti letto

SONCINO (3 dicembre 2020) - Si chiama Covid Hotel Plus e in provincia di Cremona aprirà i battenti a Soncino: manca ancora l’ufficialità, ma già la settimana prossima, terminate tutte le procedure necessarie, un albergo sarà trasformato in struttura adatta ad accogliere pazienti Covid paucisintomatici. Quarantotto i posti messi a disposizione dal gestore, che ha garantito 24 su 24 assistenza infermieristica e per 8 ore al giorno quella medica. È questa la differenza sostanziale tra i Covid Hotel di «vecchia generazione» e i Plus, dicitura coniata da Ats Valpadana per indicare un nuovo modello di ospitalità destinato a chi, ancora positivo ma con sintomi non gravi, non può fare rientro nella propria abitazione per terminare la convalescenza e negativizzarsi.

