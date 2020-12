In Lombardia sotto il 10% il rapporto nuovi positivi e tamponi

CREMONA (2 dicembre 2020) - Scende sotto il 10% il rapporto tra nuovi positivi al Covid e i tamponi analizzati in Lombardia. A fronte di 36.077 tamponi i nuovi contagi sono 3.425. In provincia di Cremona si registra un rialzo dei casi che sono 126, numeri comunque buoni se si considera il fatto che solo due province lombarde, Lecco e Lodi, hanno dati più bassi. Cala la pressione sugli ospedali: nelle Terapie intensive sono ricoverati 855 pazienti con un calo di 21 unità mentre negli altri reparti i malati ospedalizzati sono 7.222 con una diminuzione di 120 ricoverati. Anche nelle ultime 24 ore resta alto il numero delle vittime, ben 175, dato che porta il totale dei decessi in Lombardia a 22.279.

